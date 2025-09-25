Goldoni Keestrack di Carpi, solo la prossima settimana ufficializzazione del nuovo partner industriale

CARPI - Nota stampa della Fiom Cgil Carpi:

"Ancora un rinvio, sulle scelte aziendali, alla Goldoni Keestrack di Carpi. Nell’incontro con i sindacati, l’azienda avrebbe infatti dovuto formalizzare il nuovo partner aziendale di cui è alla ricerca da mesi. E invece ha rinviato all’inizio della prossima settimana la formalizzazione della notizia".

“Il clima che si respira in azienda non è dei migliori – affermano Leopoldo Puca e Manuele Pelattidella Fiom Cgil di Carpi – poiché i lavoratori sono da parecchi mesi in Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) per contrazione di ordini e sono esasperati dal protrarsi di una situazione di incertezza. Speravano di poter avere finalmente notizie certe sul subentro del nuovo partner per il rilancio del brand Goldoni”.