Goldoni Keestrack di Carpi, solo la prossima settimana ufficializzazione del nuovo partner industriale
CARPI - Nota stampa della Fiom Cgil Carpi:
"Ancora un rinvio, sulle scelte aziendali, alla Goldoni Keestrack di Carpi. Nell’incontro con i sindacati, l’azienda avrebbe infatti dovuto formalizzare il nuovo partner aziendale di cui è alla ricerca da mesi. E invece ha rinviato all’inizio della prossima settimana la formalizzazione della notizia".
“Il clima che si respira in azienda non è dei migliori – affermano Leopoldo Puca e Manuele Pelattidella Fiom Cgil di Carpi – poiché i lavoratori sono da parecchi mesi in Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) per contrazione di ordini e sono esasperati dal protrarsi di una situazione di incertezza. Speravano di poter avere finalmente notizie certe sul subentro del nuovo partner per il rilancio del brand Goldoni”.
"Invece i lavoratori dovranno ancora pazientare sino a lunedì prossimo, quando ci sarà la firma per l’acquisizione di quote aziendali da parte di un nuovo soggetto. Fiom Cgil e lavoratori si aspettano da questo cambio societario di capire quale sarà il nuovo piano industriale e quali saranno i nuovi investimenti all’altezza del brand Goldoni che il prossimo anno compie 100 anni, e all’insegna della tenuta e salvaguardia occupazionale".
“Dall’azienda ci aspettiamo risposte positive senza più alcun rinvio della trattativa” concludono i sindacalisti Fiom Cgil.
