Greco (Pd): “Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?”
MIRANDOLA - Nota stampa di Anna Greco, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola:
"Il Volontariato mirandolese è forte e ricco nelle sue varie espressioni, in alcuni ambiti riveste unruolo imprescindibile: pensiamo ad AVIS, AUSER, AMO e CROCE BLU, AVO, esempi delle principali associazioni attive nei servizi sociosanitari; alle associazioni sportive del capoluogo e delle frazioni che oltre a sostenere la pratica sportiva offrono supporto anche alla frequenza scolastica; alle associazioni di promozione del territorio, ambientali e tanto altro. Il volontariato spazia in tanti campi che davvero viene voglia di chiedersi: avremmo lo stesso livello di qualità della vita senza il loro instancabile apporto?
Nel corso dell’annuale Festa del Volontariato la Consulta del Volontariato ha organizzato una serata sul tema integrazione fra volontariato e servizi socio-sanitari. E’ emerso come sia forte e propositiva l’azione delle associazioni: Auser e AVIS hanno proposto per le frazioni un servizio di prossimità che si chiamerà “Ambulatorio Amico”; Amo servizi di trasfusione a domicilio; Croce BLU, preziosa e insostituibile risorsa, che proprio in questi giorni ha festeggiato il ventennale della sede di S. Martino Spino con una donazione da parte di una famiglia sanmartinese di un nuovo mezzo attrezzato per la propria attività. Riguardo a questo evento mi sento personalmente di sottolineare che, in occasione di un momento così importante per la comunità intera mirandolese, mi sarei aspettata presenziasse anche il sindaco o un assessore.
Dal mondo del volontariato mirandolese vengono presentate proposte concrete e soluzioni per la comunità che vanno sostenute e incoraggiate in quanto forza viva e insostituibile per Mirandola: riteniamo che il Comune debba esserci senza esitazioni, con la volontà di intrecciare e supportare concretamente, con atti e decisioni, una visione condivisa del ruolo solidale del volontariato. Durante la serata organizzata dalla Consulta del Volontariato, fra i vari interventi, è stata fatta la richiesta di spazi adeguati e capaci di ospitare sedi di associazioni e per consentire aggregazione e prossimità fra le attività di volontariato e la comunità. Come Partito Democratico chiediamo che questa richiesta venga assunta come priorità dalla Giunta già nella programmazione di bilancio in corso di definizione".
