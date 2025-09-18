Il 20 settembre a Concordia torna lo “Young Music Festival & Street Food Fest”
CONCORDIA - Sabato 20 settembre si tiene a Concordia lo "Young music festival & Street Food Fest", l’evento che unisce il festival dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli al festival del cibo da strada gestito da Pro Loco Concordia. Musica, cibo e giovani sono gli ingredienti di una manifestazione unica nel suo genere che si sviluppa in tutto il centro storico di Concordia dalle 18.30 fino a sera.
Via Mazzini, viale Dante e via Garibaldi ospiteranno lo street food promosso da Pro Loco Concordia con 29 punti ristoro animati da food truck, ristoratori, associazioni del territorio e altre Pro Loco, che presenteranno le loro specialità culinarie. Le degustazioni potranno essere acquistate alle casse Pro Loco dislocate lungo il percorso con gettoni del valore di 1 euro l’uno.
Gli spazi musicali si trovano in piazza Borellini, largo giardino-Tanferri e via Mazzini, dove oltre 15 concerti arricchiranno la serata, portando un’energia coinvolgente e creativa. Si esibiranno bande scolastiche, orchestre, Filarmonica Giustino Diazzi, rock band, e molti altri generi musicali per oltre 500 musicisti. In piazza della Repubblica sarà allestita un’area di divertimento per i più piccoli, con giochi pensati per far vivere ai bambini momenti di allegria.
In largo-giardino Tanferri sarà presente un Open Day della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Dalle 18:30 fino al termine della manifestazione, i docenti della scuola saranno presenti per presentare i corsi e le opportunità dell’anno scolastico 2025-26. Un’opportunità per i giovani di provare gli strumenti musicali e avvicinarsi a una nuova disciplina artistica.
Di seguito, le locandine inerenti il programma di questa edizione:
Di seguito, alcune immagini relative alle scorse edizioni:
