In distribuzione “Appunti Sanfeliciani” di settembre
SAN FELICE SUL PANARO - È in distribuzione il numero di settembre 2025 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero si parla della riqualificazione dei campi esterni del centro sportivo comunale, della straordinaria esperienza in Africa di un giovane medico sanfeliciano come volontario, del nuovo romanzo della scrittrice Barbara Baraldi e del prestigioso Giro ciclistico dell’Emilia che passerà anche per San Felice, con la possibilità di ammirare dal vivo le migliori cicliste e i migliori ciclisti del mondo. Ma sono tanti altri gli articoli presenti sul periodico. Il giornale può essere consultato on line sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).
LEGGI ANCHE:
- In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di settembre
- Unimore e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dedicano una giornata ai tumori infantili
- Presentato il piano di riforma del sistema di emergenza-urgenza, tra le priorità trovare personale per i Pronto soccorso
- Aggredisce l'autista di un autobus, denunciato minorenne
- Matrimonio fittizio con una cittadina italiana, 25enne rimpatriato dalla Polizia di Stato
- Trasporto pubblico, no di Federconsumatori all'ipotesi di un aumento del costo dei biglietti
- Unimore porta l’Italia sul podio del congresso internazionale Flux di Dublino
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord