In distribuzione “Appunti Sanfeliciani” di settembre

SAN FELICE SUL PANARO - È in distribuzione il numero di settembre 2025 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero si parla della riqualificazione dei campi esterni del centro sportivo comunale, della straordinaria esperienza in Africa di un giovane medico sanfeliciano come volontario, del nuovo romanzo della scrittrice Barbara Baraldi e del prestigioso Giro ciclistico dell’Emilia che passerà anche per San Felice, con la possibilità di ammirare dal vivo le migliori cicliste e i migliori ciclisti del mondo. Ma sono tanti altri gli articoli presenti sul periodico. Il giornale può essere consultato on line sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

