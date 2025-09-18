San Felice, sabato 20 settembre “In Piazza per Gaza”
SAN FELICE SUL PANARO - A San Felice, sabato 20 settembre, alle ore 10.30, in piazza Rocca, è in programma un sit-in a sostegno della popolazione palestinese di Gaza.
"Nelle ultime ore il conflitto a Gaza si è inasprito: si stima che a Maggio 2025 il numero delle vittime fosse 53mila, di cui l'83% civili. L'associazione Save the Children stima siano morti in 23 mesi di guerra 20mila bambini - scrivono gli organizzatori -È un dovere civile e morale dire basta al genocidio in corso a Gaza: sit-in promosso da diverse associazioni in piazza Rocca a San Felice Sul Panaro, Sabato 20 settembre, ore 10.30. Letture e riflessioni per sensibilizzare e porre l'attenzione sul dramma in corso a Gaza, perché le persone più colpite sono quelle più fragili: i bambini".
