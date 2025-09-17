Lite tra ragazzi a San Possidonio, 12enne minacciato con un coltello
SAN POSSIDONIO - Un grave episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 16 settembre, a San Possidonio. In seguito ad una lite tra due ragazzi di 12 e 13 anni, il 13enne si sarebbe in un primo momento allontanato per poi fare ritorno con un coltello da cucina, con cui avrebbe minacciato l'altro ragazzo con cui era nata la discussione. Nell'occasione, sarebbe stata minacciata anche la sorella del 12enne, intervenuta in difesa del fratello.
Fortunatamente, la vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze. La famiglia del ragazzo di 12 anni vittima delle minacce ha immediatamente denunciato l'accaduto sia in Comune che ai Carabinieri: ora, con aiuto delle forze dell'ordine si sta valutando come procedere, vista anche la minore età del ragazzo autore delle minacce.
Contattata in merito al grave episodio, la sindaca di San Possidonio, Veronica Morselli, ha affermato: "Come Amministrazione comunale abbiamo incontrato i genitori del ragazzo che ha segnalato di essere stato minacciato con un coltello e ho anche parlato personalmente con i Carabinieri. Si è trattato di una lite tra ragazzi e la situazione va valutata a 360°, ma non sarà assolutamente presa sotto gamba: le forze dell'ordine sono state informate e si stanno muovendo di conseguenza, anche Amministrazione comunale e scuola sono state interessate e ci saranno conseguenze".
