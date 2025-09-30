Incidente in tangenziale a Modena, morto 31enne
MODENA - Un uomo di nazionalità cinese di 31 anni è morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto nella sera di domenica 28 settembre sulla tangenziale Quasimodo di Modena, nei pressi della Motorizzazione civile. Ancora incerta la dinamica di quanto avvenuto: l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe sceso, oppure accidentalmente caduto, dall'auto su cui era a bordo come passeggero, mentre alla guida c'era una donna, presumibilmente la compagna del 31enne. A quel punto, sarebbe stato colpito da un'auto di passaggio, il cui conducente probabilmente non si è accorto della presenza dell'uomo in strada, a causa del buio. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Ora sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire nei dettagli quanto avvenuto.
