Incidente in tangenziale, tra le auto coinvolte anche quella del comandante della Polizia Locale di Modena

MODENA - Un incidente che ha visto coinvolti più mezzi è avvenuto nella notte tra ieri, martedì 16 settembre, e oggi, mercoledì 17 settembre, sulla Tangenziale Modena-Sassuolo. E' accaduto intorno a mezzanotte tra l'uscita 17 e l'uscita 18: un'auto si è scontrata a forte velocità con altri mezzi in transito, ribaltandosi più volte. Tra i mezzi colpiti dalla vettura anche quello con a bordo il comandante della Polizia Locale di Modena, Alberto Sola. Tutte le persone rimaste coinvolte nello scontro hanno fortunatamente riportato solamente lievi ferite: sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche la Polizia Locale di Modena.

