ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l’astronauta che ha toccato le stelle

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

di Francesca Monari

A Zocca, il paese che lo ha visto nascere, è stata inaugurata una mostra permanente davvero speciale: “Maurizio Cheli e lo Spazio”.

Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni. L'iniziativa fonde scienza, tecnologia e l'esperienza personale del protagonista per rendere accessibili temi complessi e affascinanti come la conquista dello spazio.

Allestito all'interno del municipio di Zocca, lo spazio museale si propone anche come centro didattico innovativo, ideale per appassionati di ogni età.

Il museo espone numerosi oggetti e cimeli che hanno segnato la carriera di Maurizio Cheli, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino il dietro le quinte di una missione NASA. Questi manufatti, testimoni silenziosi di una vita interamente dedicata al volo e alla scoperta, arricchiscono il percorso narrativo del museo, che si aggiorna costantemente con nuovi contenuti.

Durante l'inaugurazione, avvenuta a fine luglio, è stato proiettato il documentario "Maurizio Cheli. Prima di essere pilota di aerei, volevo essere il pilota della mia vita". In questo racconto autobiografico, Cheli stesso ripercorre le tappe salienti della sua vita: dall'infanzia a Zocca, con il naso all'insù, fino ai successi professionali che lo hanno portato a Cape Canaveral, sull'Everest e nel mondo dell'imprenditoria aeronautica.

Questa mostra è una celebrazione della perseveranza e del coraggio di inseguire le proprie aspirazioni, un omaggio all'uomo che, partendo da un piccolo borgo dell'Appennino modenese, ha toccato le stelle.

Dalla pagina Facebook del Comune di Zocca, si evince che il museo è aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12, previa richiesta di accesso presso la Biblioteca Comunale.

Leggi anche: ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L’Osservatorio Geofisico di Modena: fascino e longevità scientifica