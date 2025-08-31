ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità

di Francesca Monari

Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti: il Teatro Sociale di Gualtieri.

Le origini del Teatro Sociale risalgono al 1775, quando venne realizzato un primo "teatrino" ligneo in stile barocco, frutto dell'ingegno di Giovan Battista Fattori (ingegnere e architetto).

Questo primo spazio scenico si inseriva già all'interno di Palazzo Bentivoglio; imponente fortezza-palazzo voluta tra fine '500 e inizio '600 da Cornelio e Ippolito Bentivoglio, signori di Gualtieri. Nel 1905 a seguito di una radicale ristrutturazione e ampliamento, l'edificio acquisì l’impronta in stile Liberty. Da quel momento divenne un vivace centro culturale, ospitando dapprima spettacoli di opera lirica, trasformandosi - negli anni 50 - anche in cinematografo.

Nel 1979, a causa di seri problemi strutturali, fu necessaria la chiusura e l'avvio di un cantiere di restauro. Per permettere i lavori, il palcoscenico originale venne demolito, ma purtroppo la mancanza di fondi bloccò l'intervento, lasciando il teatro in uno stato di abbandono per quasi trent'anni.

La storia di questo luogo sembrava destinata all'oblio, fino a quando la straordinaria determinazione della comunità di Gualtieri cambiò le sorti. Nel 2006, un gruppo di giovani intraprendenti varcò la soglia di quel cantiere abbandonato e ne intuì subito l'enorme potenziale, pur privo del suo palcoscenico. Da quella intuizione nacque il sogno: restituire alla cittadinanza uno spazio vivo e contemporaneo dedicato al teatro e alle arti performative.

Il percorso fu lungo e complesso, ma la tenacia collettiva e l’iniziativa “Cantiere Aperto” – che vide i cittadini protagonisti nei lavori di ristrutturazione della platea lignea – resero possibile l'impensabile. E così, il 6 giugno 2009, il Teatro riaprì finalmente le sue porte al pubblico.

Questa riapertura ha segnato non solo la restituzione di un bene storico alla comunità, ma anche la nascita di un approccio innovativo: la mancanza del palcoscenico, inizialmente un handicap, si è rivelata una risorsa, permettendo un utilizzo flessibile dello spazio, in cui spesso è la platea stessa a trasformarsi in scena, e gli artisti a scegliere all'ultimo come disporre l'ambiente.

Oggi il Teatro Sociale di Gualtieri è un esempio virtuoso di come la passione e la partecipazione possano far rivivere un luogo, trasformandolo in un centro di produzione teatrale attivo, capace di ospitare artisti di calibro nazionale e internazionale e di proporre una programmazione d'avanguardia.

Un gioiello, riscoperto e amato, che continua a pulsare nel cuore di Gualtieri. Per rimanere sempre aggiornato su visite guidate ed eventi puoi consultare il sito ufficiale del Teatro Sociale di Gualtieri. Lì troverai tutti i dettagli.

