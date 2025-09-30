Iungo conquista la classifica ChooseMyCompany

IUNGO, nata nel 2001 come spin-off della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e che ha ideato una piattaforma per l’ottimizzazione della supply chain collaboration e dei processi aziendali correlati grazie a un’innovativa tecnologia in cloud adottata, tra gli altri, da Datalogic e Luxottica, rende nota la propria inclusione nella classifica ChooseMyCompany Happy@Work per la categoria aziende da 25 a 99 dipendenti, un riconoscimento che valorizza le organizzazioni maggiormente apprezzate non solo dai propri collaboratori ma anche dagli stakeholder che ne condividono la visione e i risultati.

La selezione delle migliori aziende di ChooseMyCompany si fonda su principi di neutralità e trasparenza: ogni riconoscimento viene attribuito sulla base delle opinioni spontanee e anonime espresse dai dipendenti. Questo approccio consente di valorizzare l’esperienza reale delle persone che lavorano in azienda, assicurando un processo di valutazione indipendente, imparziale e libero da condizionamenti esterni.

"L’inclusione di IUNGO in questa prestigiosa graduatoria - si legge nella nota stampa diffusa dall'azienda - conferma l’impegno costante dell’azienda nella creazione di un ambiente di lavoro positivo, equo e inclusivo, dove il benessere e la crescita professionale delle persone rappresentano una priorità strategica. Tra i dipendenti di IUNGO emerge con chiarezza un sentimento condiviso: l’azienda è percepita come un luogo dove collaborazione, crescita e valorizzazione delle persone non sono solo parole, ma pratiche quotidiane. La capacità di ascoltare le esigenze e le idee di ciascuno, l’attenzione al benessere attraverso iniziative di welfare e le opportunità di formazione continua sono elementi che rendono l’ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e motivante. È proprio questa combinazione di ascolto, supporto e crescita personale a essere riconosciuta dai dipendenti come il vero cuore dell’esperienza lavorativa in IUNGO".

"Essere parte della classifica (al 26mo posto in Italia) ChooseMyCompany è per noi un motivo di orgoglio perché si tratta di un riconoscimento autentico, basato sulla voce delle persone che vivono quotidianamente la nostra realtà", ha dichiarato Andrea Tinti, CEO e Founder di IUNGO. "Questo rappresenta la conferma che la nostra squadra e la nostra comunità non solo accompagnano il percorso intrapreso ma partecipano attivamente e danno forza alla storia che stiamo costruendo. Vogliamo comprendere davvero l’esperienza dei colleghi e per questo scegliamo di ascoltarli. Solo così possiamo costruire insieme la direzione del futuro, crescere come squadra e continuare a migliorare". “Siamo entusiasti di questo importante risultato perché celebra ciò che per noi è più importante: essere un’azienda apprezzata dalle stesse persone che ogni giorno ci aiutano a crescere,” ha aggiunto Alessandra Sportelli, Head of People di IUNGO.

LEGGI ANCHE: