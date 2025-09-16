L’Ausl piange la scomparsa di Letizia Poli, infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi
CARPI - Tramite una nota stampa, l'Azienda USL di Modena esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Letizia Poli, infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi:
"Con profondo cordoglio, l’Azienda USL di Modena e in particolare il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche di Carpi e tutti i colleghi, partecipano al lutto per la tragica scomparsa dell’infermiera Letizia Poli. Professionista apprezzata, resterà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei in questi anni.
Oltre alla sua attività professionale, Letizia Poli ha partecipato attivamente anche nel promuovere la cultura di contrasto allo stigma e all’integrazione e supporto con utenti, familiari e le associazioni del territorio carpigiano. I colleghi la ricorderanno sempre per la sua grande umanità, dedizione e professionalità, esempio per tanti che rimarrà testimonianza indelebile per il futuro. La Direzione dell’Ausl di Modena e tutti i colleghi si stringono con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore".
