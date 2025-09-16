Uccise la moglie e la figlia di lei, ergastolo in Appello per Salvatore Montefusco
CASTELFRANCO EMILIA - La Corte d'assise di Appello di Bologna ha modificato la condanna a 30 anni, arrivata in primo grado, per Salvatore Montefusco che il 13 giugno 2022, nella sua abitazione a Cavazzona di Castelfranco Emilia, aveva ucciso a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata.
Per Montefusco, in Appello, è arrivata la condanna all'ergastolo: è stata, quindi, accolto il ricorso della Procura arrivato dopo la sentenza di primo grado, che aveva suscitato scalpore nell'opinione pubblica in quanto nella sentenza si faceva riferimento alla “comprensibilità umana” dei motivi che avevano portato Montefusco al duplice femminicidio. L'uomo, ora 70enne Montefusco, dovrà quindi scontare l’ergastolo, con isolamento diurno per un anno.
