Lotta alle zanzare, a Fossa di Concordia consegnati larvicidi e materiale informativo
CONCORDIA - Nei giorni scorsi, il personale del CEAS Tutti per la Terra, insieme alle volontarie Patrizia e Marzia, ha svolto un'importante attività a Fossa, frazione di Concordia, consegnando prodotti larvicidi e materiali informativi ai residenti. L’obiettivo era sensibilizzare la popolazione e prevenire la proliferazione delle zanzare, un fastidioso problema che richiede attenzione fino a ottobre, anche se l’estate sta terminando. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Comunità attive contro la zanzara tigre”, che mira a tutelare le aree più a rischio come scuole, centri anziani e spazi pubblici, coinvolgendo la comunità nella cura del proprio ambiente e nella lotta alla zanzara.
