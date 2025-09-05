Lotta alle zanzare, a Fossa di Concordia consegnati larvicidi e materiale informativo

CONCORDIA - Nei giorni scorsi, il personale del CEAS Tutti per la Terra, insieme alle volontarie Patrizia e Marzia, ha svolto un'importante attività a Fossa, frazione di Concordia, consegnando prodotti larvicidi e materiali informativi ai residenti. L’obiettivo era sensibilizzare la popolazione e prevenire la proliferazione delle zanzare, un fastidioso problema che richiede attenzione fino a ottobre, anche se l’estate sta terminando. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Comunità attive contro la zanzara tigre”, che mira a tutelare le aree più a rischio come scuole, centri anziani e spazi pubblici, coinvolgendo la comunità nella cura del proprio ambiente e nella lotta alla zanzara.

Per Fossa, particolare attenzione è stata dedicata all'area della scuola dell'infanzia, in vista della prossima riapertura. Sono state distribuite circa cento confezioni di larvicida, ricevendo una calorosa accoglienza da parte dei residenti. La giunta comunale desidera ringraziare il CEAS Tutti per la Terra per la sua professionalità e competenza, e le volontarie Patrizia e Marzia che hanno donato il loro tempo e il loro cuore per il bene della nostra comunità. Sul sito dell'Unione è disponibile un approfondimento con tutto quello che c'è da sapere per contrastare la diffusione delle zanzare: https://www.unioneareanord.mo.it/.../animali.../zanzare

