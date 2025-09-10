Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

POGGIO RUSCO - Un grave lutto ha colpito la comunità di Poggio Rusco, nel mantovano: in seguito ad un malore accusato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, infatti, ha tragicamente perso la vita la 20enne Eleonora Bagoli.

La giovane si trovava nella propria abitazione a Poggio Rusco quando ha iniziato a sentirsi male: i soccorsi, immediatamente allertati, sono subito intervenuti, anche con l'eliambulanza che ha trasportato la 20enne agli Spedali Civili di Brescia.

Purtroppo, però, per Eleonora Bagoli, che era in procinto di iniziare gli studi universitari a Verona, non c'è stato nulla fare: la giovane è deceduta all'età di 20 anni. I funerali sono in programma domani, giovedì 11 settembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Poggio Rusco.

