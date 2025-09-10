Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
POGGIO RUSCO - Un grave lutto ha colpito la comunità di Poggio Rusco, nel mantovano: in seguito ad un malore accusato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, infatti, ha tragicamente perso la vita la 20enne Eleonora Bagoli.
La giovane si trovava nella propria abitazione a Poggio Rusco quando ha iniziato a sentirsi male: i soccorsi, immediatamente allertati, sono subito intervenuti, anche con l'eliambulanza che ha trasportato la 20enne agli Spedali Civili di Brescia.
Purtroppo, però, per Eleonora Bagoli, che era in procinto di iniziare gli studi universitari a Verona, non c'è stato nulla fare: la giovane è deceduta all'età di 20 anni. I funerali sono in programma domani, giovedì 11 settembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Poggio Rusco.
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
- Auto in panne, famiglia scende e bimba di 8 anni muore travolta da un tir
- In cammino lungo la via Romea Imperiale, Concordia, San Possidonio e Novi hanno accolto la prima tappa
- Carpi, disinfestazione precauzionale nelle aree verdi di scuole primarie e medie
- Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
- Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
- Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare