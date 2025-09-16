“Meno pausa più benessere”, da Avis tre incontri gratuiti per le donne

MODENA - Prende il via giovedì 18 settembre il ciclo di incontri sulla menopausa promosso da Avis Provinciale e Avis Comunale di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, per affrontare con competenza e serenità questa fase della vita femminile dalle molte implicazioni biologiche, ma anche psico emotive. L’iniziativa, dal titolo “Meno pausa, più benessere” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto, ascolto e informazione qualificata, accompagnato dall’esperienza di quattro professioniste, una psicologa, una nutrizionista, un’erborista, una chinesiologa, che guideranno le partecipanti lungo un percorso multidisciplinare. Il progetto rientra nei programmi di Avis per la promozione non solo della donazione di sangue e dei corretti stili di vita, ma della salute e del benessere a 360 gradi.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Giovedì 18 settembre – IO NON SONO IN PAUSA – Introduzione al progetto con gli specialisti Alice Intrieri, Eleonora Tesini, Monica Verri e Alice Vicini

Giovedì 25 settembre – MENOPAUSA SANA IN CORPORE SANO – Prendersi cura di sé e del proprio corpo – con Eleonora Tesini erborista e Monica Verri chinesiologa

Giovedì 9 ottobre – MENOPAUSA NON TI TEMO! – Equilibrio psicologico e nutrizionale nel climaterio – con Alice Intrieri dietista e biologa nutrizionista e Alice Vicini psicologa psicoterapeuta

Gli incontri si svolgeranno nella sede Avis di via Livio Borri 40, a Modena, e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni sul sito di Avis Provinciale Modena o scrivendo a [email protected]

