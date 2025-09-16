“Meno pausa più benessere”, da Avis tre incontri gratuiti per le donne
MODENA - Prende il via giovedì 18 settembre il ciclo di incontri sulla menopausa promosso da Avis Provinciale e Avis Comunale di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, per affrontare con competenza e serenità questa fase della vita femminile dalle molte implicazioni biologiche, ma anche psico emotive. L’iniziativa, dal titolo “Meno pausa, più benessere” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto, ascolto e informazione qualificata, accompagnato dall’esperienza di quattro professioniste, una psicologa, una nutrizionista, un’erborista, una chinesiologa, che guideranno le partecipanti lungo un percorso multidisciplinare. Il progetto rientra nei programmi di Avis per la promozione non solo della donazione di sangue e dei corretti stili di vita, ma della salute e del benessere a 360 gradi.
Questo il calendario degli appuntamenti:
Giovedì 18 settembre – IO NON SONO IN PAUSA – Introduzione al progetto con gli specialisti Alice Intrieri, Eleonora Tesini, Monica Verri e Alice Vicini
Giovedì 25 settembre – MENOPAUSA SANA IN CORPORE SANO – Prendersi cura di sé e del proprio corpo – con Eleonora Tesini erborista e Monica Verri chinesiologa
Giovedì 9 ottobre – MENOPAUSA NON TI TEMO! – Equilibrio psicologico e nutrizionale nel climaterio – con Alice Intrieri dietista e biologa nutrizionista e Alice Vicini psicologa psicoterapeuta
Gli incontri si svolgeranno nella sede Avis di via Livio Borri 40, a Modena, e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni sul sito di Avis Provinciale Modena o scrivendo a [email protected]
- Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto
- Castelfranco Emilia, conclusa la Sagra del Tortellino Tradizionale
- West Nile, deceduto un uomo di 80 anni residente a Carpi
- Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: "Solidarietà ai lavoratori"
- L’Emilia-Romagna prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
- "Meno pausa più benessere", da Avis tre incontri gratuiti per le donne
- Greco (Pd): "Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"