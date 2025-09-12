Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto

RUBIERA, BOMPORTO - Due giovani, un 22enne di Bomporto e un 20enne senza fissa dimora, sono stati denunciati dai Carabinieri in seguito ad un tentato furto all'interno di un centro commerciale di Rubiera. I due erano stati sorpresi da un dipendente dell'attività mentre nascondevano in uno zaino alcuni capi di abbigliamento a cui avevano tolto il sistema antitaccheggio: il valore totale della merce che i due giovani stavano tentando di rubare si aggira intorno ai 200 euro. Il dipendente ha avvertito il servizio di vigilanza, che a sua volta ha fermato i giovani e ha avvertito i Carabinieri, subito giunti sul posto. Entrambi sono stati denunciati con l'accusa di furto aggravato.

