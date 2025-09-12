Spinte e pugni ai Carabinieri durante un controllo, in casa aveva “shaboo”: arrestato 49enne

MODENA - Nel pomeriggio dello scorso 9 settembre, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo filippino di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di osservazione svolto in abiti civili, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno notato l'uomo in atteggiamento sospetto in via Vignolese, a Modena, in un'area più volte oggetto di segnalazioni di spaccio. All’atto del controllo, l’uomo ha avuto una reazione inaspettata, dimenandosi energicamente con spinte e pugni nel tentativo di opporsi alle operazioni di identificazione e causando lesioni ai Carabinieri.

Una volta bloccato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e all’interno della sua abitazione sono stati trovati circa 30 grammi di “shaboo”, sostanza stupefacente prodotto della sintesi della metanfetamina, oltre a vario materiale per la sua lavorazione e per il successivo confezionamento in bustine per la cessione ai clienti.

Al termine dell’udienza di convalida celebrata nella mattinata di ieri, giovedì 11 settembre, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed ha applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

