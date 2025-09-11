Finale Emilia, l’assessora Baldini conferma l’uscita dalla Giunta: “Scelta personale e politica”

"In tanti mi avete girato l’articolo in questi giorni: dopo aver fatto i dovuti passaggi, vi dico la mia. Partiamo da una considerazione: non ho apprezzato l’uscita della stampa senza controparte dell’amministrazione in merito a questo avvicendamento in giunta. Detto ciò non c’è nulla da smentire, alla fine di questo mese si concluderà la mia esperienza come Assessora di Finale Emilia. Non per differenze di pensiero, non per problemi interni o esterni, ma per una scelta personale e politica.

Devo in primis ringraziare il sindaco Poletti per avere dato spazio a quella che - quando ha iniziato - era una ragazza di 24 anni che ancora si doveva laureare. In quattro anni ho imparato tantissimo e l’obiettivo che ho sempre avuto in mente era quello di rendere la mia città e la mia comunità un posto migliore, più accogliente, più empatico e con un tessuto sociale veramente coeso. Si può sempre fare di meglio, ma non mi recrimino nulla, guardo indietro e vedo i traguardi che ho, che abbiamo, raggiunto. La sistemazione del Circolo Lato B, i rapporti con volontariato e le associazioni sportive, aver riattivato il gemellaggio con Grezieu dopo anni di inattività, aver messo in piedi il primo Forum Giovani della Bassa modenese. I corsi di formazione per essere un’amministratrice sempre migliore. Ed anche i rapporti che si sono creati con gli uffici, spesso da fuori non si capisce, ma ci sono persone splendide che lavorano a Finale Emilia e hanno a cuore questa nostra comunità, anche a loro va il mio grazie.