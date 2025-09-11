Mirandola, è tutto pronto per il primo campionato nazionale di pallavolo dei Vigili del Fuoco

MIRANDOLA - Tutto è pronto per il primo campionato nazionale di pallavolo dei Vigili del Fuoco intitolato a Francesco (Cisco) Egidi, leggenda della pallavolo italiana scomparso nel 2024, che si svolgerà dal 12 al 13 settembre a Mirandola presso il palazzetto dello sport Simoncelli e presso la palestra Bonatti grazie al patrocinio del Comune di Mirandola e al sostegno delle realtà locali. Alla manifestazione parteciperanno le squadre rappresentative di 7 regioni provenienti dal Piemonte dal Veneto e Trentino alto Adige, dalla Sardegna, dalla Liguria insieme all’Emilia Romagna che si presenterà in campo con due squadre. Le partite, dove si affronteranno giocatori che militano nelle diverse categorie che vanno dai campionati professionistici alle divisioni provinciali, promettono due giornate di sport e di puro divertimento. Si inizierà venerdì 12 settembre alle ore 9 con l’accoglienza degli atleti presso il Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” per poi proseguire dal primo pomeriggio con le prime sfide dove scenderanno in campo tutte le squadre impegnate per il torneo. L’evento si concluderà sabato 13 settembre con la finalissima davanti alle autorità locali , ai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed a chi ha contribuito per la riuscita dell’evento. Dietro a questo appuntamento non c’è solo lo sport ma c’è soprattutto la voglia di ricordare Francesco Egidi “Cisco” fondatore negli anni ’80 della sezione pallavolo del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Menegola” ed un’atleta che ha lasciato un segno profondo nella realtà sportiva modenese e che con il suo imparagonabile impegno ha formato intere generazioni di pallavolisti.

Francesco ‘Cisco’ Egidi, decano degli allenatori e dirigenti modenesi, giocatore dotato di grande talento e punta di diamante di Minelli e Faenza negli anni Settanta. Nato pallavolisticamente ad Ascoli Piceno sua città natale, poi trasferitosi alla Spem di Faenza nelle giovanili esordì in serie A nel 1970, allenato da Mauro Mescoli. Il passaggio a Modena avviene nel 1971 alla Minelli in serie A1. Rimasto con la Minelli fino alla chiusura della storica società geminiana nel 1975, torna poi a Faenza. In base alle esigenze ha accettato di fare lo schiacciatore, il centrale, anche il palleggiatore al bisogno, sapeva districarsi anche in quel ruolo. Egidi gioca di nuovo a Faenza, appunto, Cesenatico e Chieti. Giocatore di altri tempi, capace di fare tutto, grande saltatore e grande spirito per generosità in campo, ha contato anche 60 presenze con la Nazionale Juniores, 11 con la Nazionale maggiore. La base dai tempi della Minelli rimane a Modena, perché Egidi lavora in Provincia e poi all’amministrazione dei Vigili del Fuoco dove inizia il suo percorso di costruzione del Gruppo Sportivo Menegola: all’inizio Egidi fa tutto, dirigente, allenatore e giocatore, e costruisce dal niente un gruppo con squadre di vertice per la C Nazionale sia maschile che femminile. Diventa così il catalizzatore di centinaia di giovani che tra anni Ottanta, Novanta e parzialmente Duemila diventano una base incredibile per il movimento pallavolistico modenese, portando anche i giovani in giro per l’Europa. Continua poi l’attività da dirigente anche all’Audax Casinalbo, a Villanova e in varie altre realtà modenesi fino a pochi anni fa. Dopo una lunga malattia, è morto il 23 febbraio 2024.

