Mirandola, i Kindergarten alle Audizioni di X Factor
MIRANDOLA - C'era anche un po' di Mirandola nel secondo episodio delle Audizioni di X Factor 2025: a partecipare ed esibirsi cercando di conquistare i sì dei quattro giudici di questa edizione, Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, c'erano anche i Kindergarten, gruppo che arriva proprio dal Comune della Bassa modenese e che nel 2023 aveva partecipato alle finali del Tour Music Fest – The European Music Contest, importante evento che si svolge nella Repubblica di San Marino.
La band è formata da Francesco Prandini (voce), Pietro Dondi (chitarra), Marcello Cavicchioli (basso) e Martino Greco (batteria): per esibirsi ad X Factor hanno scelto il brano "Self Control" di Raf, ottenendo tre sì e un no dai giudici: valutazione positiva per loro da parte di Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro, negativa da parte di Paola Iezzi.
