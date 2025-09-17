Mirandola, la selezione “Emilia-Romagna” vince il 1° campionato italiano dei Vigili del Fuoco di pallavolo

MIRANDOLA - Il 1° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Pallavolo, evento sportivo nazionale dedicato alla memoria di Francesco "Cisco" Egidi, svoltosi a Mirandola, ha visto trionfare la selezione "Emilia-Romagna".

La manifestazione, promossa e organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Modena con il D.V. Riccardo Buganè e il V.E. Davide Casari, ha coinvolto oltre 60 partecipanti, tra atleti, tecnici e dirigenti. Le partite si sono svolte nei principali palazzetti della cittadella dello sport di Mirandola, con la formula del girone all’italiana e successiva fase a eliminazione.