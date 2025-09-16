Mirandola, va in pensione Claudio Colognesi, storico responsabile della manutenzione del verde pubblico

MIRANDOLA - Claudio Colognesi, storico responsabile della manutenzione del verde pubblico del Comune di Mirandola, è andato in pensione dopo quasi 30 anni di servizio. In carica dal 1996, ha curato con passione e competenza ogni angolo verde del territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Stimato per la professionalità e l’umanità, è stato salutato dalla sindaca Letizia Budri e dai colleghi con un momento conviviale affettuoso e la lettura di una poesia scritta per lui dalla collega Mara Bega.

