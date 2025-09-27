Modena: Bivaccano in un capannone, scoperti dai Carabinieri e denunciati
MODENA - In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti nei pressi di un capannone, in fase di ristrutturazione e di proprietà privata, ubicato nella zona industriale della città, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa inerente all’occupazione abusiva dello stabile da parte di alcune persone.
Giunti sul posto, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo tre cittadini tunisini, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si erano appena allontanati dall’interno della struttura, dove avevano bivaccato abusivamente per un periodo di tempo non precisato.
Da un sopralluogo all’interno del capanno, infatti, sono stati rinvenuti materassi e vari indumenti riconducibili ai tre uomini.
Al termine degli accertamenti, i tunisini, tutti censiti in banca dati per precedenti di polizia di vario genere, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici, per essersi introdotti arbitrariamente all’interno dell’immobile senza alcun titolo ed averlo occupato per un periodo di tempo imprecisato.
L’episodio testimonia ancora una volta l’importanza dell’immediata collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, nonché il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, anche a tutela della proprietà privata e della sicurezza urbana.
