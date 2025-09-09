Modena, studente dell’Università di Bologna diventa prof. alle superiori a 21 anni

MODENA - A soli 21 anni diventa professore alle superiori. E' la storia di Martin Mansour, giovane studente di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Bologna, oltre che consigliere comunale a Casalecchio di Reno, che a settembre partirà con la nuova avventura come insegnante di ruolo all'istituto professionale "Cattaneo-Deledda" di Modena, nell’indirizzo "Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale". Alle superiori, Mansour aveva ottenuto il diploma con un anno di anticipo e aveva subito iniziato con le sostituzioni, per potersi dedicare fin da subito alla sua grande passione, ovvero l'insegnamento.

LEGGI ANCHE: