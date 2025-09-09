Distretto biomedicale, “Patto per il Nord”: “Mirandola tradita, da Governo e Regione condanna alla burocrazia”
MIRANDOLA - Attraverso una nota stampa, "Patto per il Nord" interviene in merito al distretto biomedicale di Mirandola:
"Mirandola tradita: Governo e Regione condannano la Silicon Valley biomedicale alla burocrazia. Il distretto biomedicale di Mirandola è la nostra Silicon Valley, il cuore pulsante dell’innovazione europea. Qui si progettano dispositivi che salvano vite, si esporta in tutto il mondo, si dà lavoro a migliaia di famiglie. Eppure lo Stato e la Regione Emilia-Romagna continuano a boicottare questa eccellenza, trattandola come se fosse un settore di serie B. Le aziende di Mirandola hanno bisogno di corridoi rapidi di sperimentazione clinica, ma la realtà è una sola: oggi le procedure sono lente, opache, e soffocano chi innova. Per testare un dispositivo salvavita occorrono mesi – se non anni – di burocrazia inutile. Nel frattempo, la Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera corrono. Il risultato? L’Italia resta indietro e la “Silicon Valley biomedicale” perde terreno.
Se questo distretto fosse in Baviera, avrebbe già un canale preferenziale. Qui invece, a Mirandola, dopo i proclami e le passerelle dei politici, restano solo cancelli chiusi e carte bollate. Patto per il Nord dice basta. Alla Regione Emilia-Romagna chiediamo perché non abbia ancora attivato un protocollo fast-track con i Policlinici e gli IRCCS. Al Governo centrale chiediamo perché non riconosca Mirandola come polo strategico nazionale, garantendo una corsia preferenziale nei comitati etici e al Ministero della Salute. Chi rallenta Mirandola, rallenta l’Italia. Chi soffoca l’innovazione con la burocrazia, è complice della fuga di cervelli e di capitali. Se Roma e Bologna non vogliono dare risposte, allora sarà il Nord a prendersi ciò che gli spetta".
