Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
02 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Altri Comuni > Moria delle vongole, la Regione Emilia-Romagna segue l’evolversi della situazione

Moria delle vongole, la Regione Emilia-Romagna segue l’evolversi della situazione

|3 Settembre 2025 | Taglio basso, | Altri Comuni

La Regione Emilia-Romagna è pronta a mettersi a disposizione dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla moria delle vongole seguita agli eventi metereologici che hanno colpito il litorale la scorsa settimana, provocando gravi danni ai serragli e alle reti di protezione degli impianti di allevamento.

“Comprendiamo bene la preoccupazione di un settore che vede oggi compromesso il proprio lavoro - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore all’agricoltura e pesca, Alessio Mammi -. Si tratta di un comparto che ha già dovuto affrontare prove difficili negli ultimi anni, dal caro gasolio, alla proliferazione del granchio blu fino all’emergenza mucillagine. In tutte queste occasioni la Regione non ha mai lasciato soli gli operatori e ha subito messo in campo strumenti di sostegno e di aiuto, e così sarà anche questa volta. Lavoreremo in stretto contatto con i sindaci dei territori coinvolti, in particolare con Cesenatico, Goro e Comacchio, per individuare soluzioni adeguate a tutela di un asset produttivo alimentare strategico dell’Emilia-Romagna”.

“Stiamo monitorando con attenzione l’evolversi della situazione - prosegue Mammi - e resteremo in costante dialogo con i rappresentanti del settore, per affrontare insieme le criticità e individuare le giuste risposte a partire dalla quantificazione dei danni subiti e dalla raccolta di segnalazioni da parte delle singole imprese. L’obiettivo è tutelare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori e lavorare per attivare interventi di sostegno rapidi ed efficaci per garantire il futuro di un settore fondamentale per la nostra regione”.

Proprio stamattina il sindaco di CesenaticoMatteo Gozzoli, ha incontrato alcuni operatori del settore: “Oggi sono stato in porto per parlare direttamente con i pescatori dopo la moria che ha colpito le vongole - ha spiegato il sindaco -. Questo comparto è fondamentale per Cesenatico, e ci attiveremo in tutte le sedi insieme alla Regione Emilia-Romagna per analisi profonde delle cause e gestione di questa fase di emergenza”.

Gli interventi della Regione Emilia-Romagna a sostegno del settore

Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna è sempre stata al fianco delle filiere ittiche nelle fasi più critiche. Nel 2022 sono stati messi a disposizione 1,5 milioni dal bilancio regionale per affrontare il pesante caro-gasolio dovuto alle tensioni internazionali. A partire dal 2023 ha messo a disposizione un milione all’anno per affrontare l’emergenza dovuta alla proliferazione del granchio blu per un totale di circa 3,5 milioni, impiegati come contributi e indennizzi per la mancata commercializzazione delle vongole, lo smaltimento e la raccolta del granchio. Un altro milione di euro è stato stanziato lo scorso anno per garantire gli indennizzi alle imprese colpite dal fenomeno della mucillagine, che ha danneggiato gli strumenti di pesca e causato gravi danni alle attività.

LEGGI ANCHE:

Ultim’ora

Notizie del giorno

A Sant'Agostino dal 3 al 15 settembre torna la Sagra del tartufo
Vestiti, usciamo
A Sant'Agostino dal 3 al 15 settembre torna la Sagra del tartufo
Sarà seguita in autunno dalla golosissima Sagra del Tuber Magnatum Pico nei weekend di novembre
Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice
L'osservazione
Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice
L'associazione Crescere Insieme osserva che in paese non ci sono luoghi adatti ai minori e cerca aiuti per poter sopperire a questa mancanza
Filippo Graziani alla Festa provinciale de l'Unità di Modena in un concerto dedicato alla musica del padre Ivan
Vestiti, usciamo
Filippo Graziani alla Festa provinciale de l'Unità di Modena in un concerto dedicato alla musica del padre Ivan
Moria delle vongole, la Regione Emilia-Romagna segue l’evolversi della situazione
Il caso
Moria delle vongole, la Regione Emilia-Romagna segue l’evolversi della situazione
I danni seguiti agli eventi metereologici dei giorni scorsi hanno colpito un settore già provato da altre emergenze
Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): "Righi manca di rispetto alla città, le nostre denunce non sono film"
Politica
Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): "Righi manca di rispetto alla città, le nostre denunce non sono film"
"E' la realtà che il Partito Democratico ha costruito in questi anni" afferma la consigliera regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Carpi
Alla vista della Polizia getta la cocaina, trovato in possesso di oltre 600 euro nascosti in una scarpa, nei calzini e nella cover
Cronaca
Alla vista della Polizia getta la cocaina, trovato in possesso di oltre 600 euro nascosti in una scarpa, nei calzini e nella cover
Arrestato un 25enne, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
Carpi, on la scuola visite e laboratori in Museo e in biblioteca
Da sapere
Carpi, on la scuola visite e laboratori in Museo e in biblioteca
Svelato il programma di attività didattiche degli istituti culturali per il nuovo anno scolastico
Hotel "Val Paradiso", "Bella Carpi": "Se rimanesse del Comune, a chi gioverebbe?"
Politica
Hotel "Val Paradiso", "Bella Carpi": "Se rimanesse del Comune, a chi gioverebbe?"
"La società è cambiata le esigenze si sono via via modificate e quel che ieri era "bello" oggi non basta più", scrive la lista civica in una nota stampa
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola
Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola
Regionali, Fratelli d'Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice
Regionali, Fratelli d'Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice
Milano, 20enne accoltella il padre: "L'ho fatto per difendere mia madre"
Milano, 20enne accoltella il padre: "L'ho fatto per difendere mia madre"
Eurobasket, l'Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone
Eurobasket, l'Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone
Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: "Difficile non pensarci"
Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: "Difficile non pensarci"
Trump torna in tv: "Dicono che sono morto? Faccio un sacco di cose"
Trump torna in tv: "Dicono che sono morto? Faccio un sacco di cose"
Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka battuto. E ora aspetta Djokovic
Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka battuto. E ora aspetta Djokovic
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 settembre
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 settembre
Emilio Fede, Brosio: "Mi tirò una macchina da scrivere..."
Emilio Fede, Brosio: "Mi tirò una macchina da scrivere..."
Emilio Fede, da Vespa a La Russa: il ricordo di giornalisti, politici e amici
La storia
Emilio Fede, da Vespa a La Russa: il ricordo di giornalisti, politici e amici
Sinner, Drake e la super scommessa da 300mila dollari su Jannik campione US Open
Sinner, Drake e la super scommessa da 300mila dollari su Jannik campione US Open
Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con... una nuova barba
Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con... una nuova barba
Morto Emilio Fede, aveva 94 anni
Cronaca
Morto Emilio Fede, aveva 94 anni
Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello "la avvelenò per farla abortire"
Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello "la avvelenò per farla abortire"
Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? 'La Grazia' esce prima negli Usa e poi in Italia
Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? 'La Grazia' esce prima negli Usa e poi in Italia
Giubileo, prima volta a San Pietro per pellegrini Lgbtq: "Sabato varcheremo Porta Santa"
Giubileo, prima volta a San Pietro per pellegrini Lgbtq: "Sabato varcheremo Porta Santa"
Francia, attacco con coltello a Marsiglia: diversi feriti, ucciso l'aggressore
Francia, attacco con coltello a Marsiglia: diversi feriti, ucciso l'aggressore
Alain Delon, il figlio minore avvia un'azione legale per annullare il testamento dell'attore
Alain Delon, il figlio minore avvia un'azione legale per annullare il testamento dell'attore
Depardieu rinviato a giudizio per stupro sull'attrice Charlotte Arnould
Depardieu rinviato a giudizio per stupro sull'attrice Charlotte Arnould
Maltempo al Nord, temporali e allagamenti: disagi in Veneto e Friuli. Chiusi parchi a Genova
Maltempo al Nord, temporali e allagamenti: disagi in Veneto e Friuli. Chiusi parchi a Genova

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista
Tumori, studi Ieo: allattare al seno dopo malattia è sicuro per bebè e mamma
Tumori, studi Ieo: allattare al seno dopo malattia è sicuro per bebè e mamma
Chirurgia, a Padova innovativo intervento per cura epilessia farmaco resistente
Chirurgia, a Padova innovativo intervento per cura epilessia farmaco resistente
'Oltre i limiti', 800 km in triciclo da Torino a Roma in favore dei diritti delle persone con disabilità
'Oltre i limiti', 800 km in triciclo da Torino a Roma in favore dei diritti delle persone con disabilità
Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'
Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025
    Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car
    Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026
    Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026
    Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV
    Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV
    Porsche Macan elettrica: più tecnologia, comfort e assistenza intelligente
    Porsche Macan elettrica: più tecnologia, comfort e assistenza intelligente
    Toyota e Mazda sperimentano un innovativo sistema di accumulo energetico con batterie riciclate
    Toyota e Mazda sperimentano un innovativo sistema di accumulo energetico con batterie riciclate

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi