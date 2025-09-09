Morto mentre suonava, mercoledì 10 settembre i funerali di Massimo Anderlini, batterista dei Red Rockers di Soliera

SOLIERA - Si terranno domani, mercoledì 10 settembre, i funerali di Massimo Anderlini, batterista dei Red Rockers di Soliera, scomparso lo scorso sabato 6 settembre, all'età di soli 53 anni, in seguito ad un malore occorso mentre si stava esibendo, insieme al resto della band, al Villanova Village di Modena. La salma di Anderlini sarà esposta oggi, 9 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e domani, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, alla Casa del commiato del cimitero di Rubiera. Alle 17 di domani, sarà organizzato un momento di commiato aperto a chi ha conosciuto Massimo Anderlini, per celebrare insieme la sua vita. Finita la cerimonia, la salma procederà verso la cremazione.