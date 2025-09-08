Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione. Sabato sera, 6 settembre, un evento tragico ha segnato il Villanova Village di Modena, dove si svolgeva un atteso concerto della cover band Red di Soliera. Tra il pubblico, il batterista Massimo Anderlini, 53 anni, originario di Modena e residente a Rubiera con la compagna e le due figlie, ha perso la vita mentre suonava la batteria, la sua grande passione. L’incidente è avvenuto durante le ultime fasi di un'esibizione che aveva riscosso enormi applausi e apprezzamenti.



La serata, organizzata al Villanova Village prometteva buona musica ed era iniziata bene. La band Red, composta da membri provenienti da Modena, Carpi e Soliera, è conosciuta per il suo repertorio dedicato al rock degli anni ’90 e 2000. L’esibizione era iniziata regolarmente intorno alle 21 e, fino a quel momento, tutto andava per il meglio. Ma poco prima delle 23, quando mancavano solo un paio di canzoni alla conclusione del set, la situazione è precipitata. Durante una pausa tra i brani, Anderlini si è improvvisamente accasciato, perdendo i sensi.



Il panico tra i musicisti è stato immediato. I membri della band si sono precipitati verso di lui, mentre il pubblico ha compreso subito che qualcosa di gravissimo stava accadendo. I segni vitale del batterista erano assenti: il suo cuore aveva smesso di battere.



Un amico ha prontamente chiamato il 118 e nel frattempo è stato recuperato il defibrillatore presente nell’area. Gli operatori sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato di rianimarlo con tre scariche elettriche, ma senza successo. Le manovre di rianimazione sono proseguite, ma alla fine, il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso, davanti a un gruppo di amici disperati. I carabinieri sono intervenuti per svolgere le indagini necessarie: non ci sono dubbi sul fatto che si trattasse di morte naturale, probabilmente causata da un infarto fulminante. La salma è stata immediatamente messa a disposizione della famiglia, a Rubiera, dove Anderlini lascia la compagna e due figlie.

Scrive la sua band sui social:

E oggi avremmo dovuto pubblicare qualche video o foto del concerto di sabato, ridere sopra ai nostri errori e congratularci per quella cosa venuta sopra le aspettative... e invece è tutto assurdo e ancora incredibile. Non ci capacitiamo che tu ci abbia lasciato all'improvviso Macs, misera consolazione è che tu abbia riso e fatto una cosa che amavi fino all'ultimo secondo... Con amore infinito restiamo qui sconvolti e orfani.





L’accaduto ha lasciato un segno profondo tra i componenti della band, che hanno vissuto la tragedia in diretta, in quella che sembrava un’esibizione come tante altre. Nessun segnale di malessere era stato avvertito, né durante il concerto né prima dell’inizio; l’atmosfera era rilassata, e anche qualche battuta leggera era rimbalzata tra i membri della band.



La notizia della scomparsa di Massimo Anderlini si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di cordoglio, soprattutto a Soliera, dove la band è di casa. Le prove si svolgevano regolarmente all’Habitat, e solo a giugno avevano tenuto un concerto a Sozzigalli. Negli ultimi anni, i Red avevano suonato anche al Lowengrube e al Keller di Modena, accumulando un buon seguito di fan. Questa tragica circostanza ha colto tutti di sorpresa, lasciando in uno stato di shock chi lo conosceva.



Oggi, i familiari e gli amici di Massimo si riuniranno per discutere la data del funerale e onorare la memoria di un uomo la cui vita è stata dedicata alla sua passione per la musica. La comunità musicale di Modena e dintorni piange la perdita di un talento.