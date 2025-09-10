Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Mirandola, "Patto per il Nord": "Portovecchio non è discarica di pannelli, servono progetti veri per ambiente, fauna e turismo"

MIRANDOLA - Nota stampa di "Patto per il Nord":

"Il Patto per il Nord denuncia con forza l’ennesimo tentativo di trasformare Portovecchio, a San Martino Spino, frazione di Mirandola, in un enorme campo fotovoltaico a terra. Un’area che potrebbe diventare un polo faunistico, ambientalistico e turistico rischia di essere sacrificata a logiche speculative, con la distruzione di paesaggio e biodiversità".

“Noi diciamo basta. Se davvero si vuole investire in energia pulita – dichiara Daniele Ori, responsabile organizzativo Patto per il Nord Emilia – il fotovoltaico va installato sui tetti delle case, delle aziende e delle strutture pubbliche, non sulla terra agricola e sulle zone naturali”.
 
“Portovecchio può diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile – aggiunge Ghelfi Riad, coordinatore provinciale Patto per il Nord Modenacon progetti che uniscono ambiente, cultura e turismo: dal parco naturalistico al museo delle bonifiche, dai percorsi ciclabili al turismo lento, fino a spazi per eventi e attività didattiche. Così si crea lavoro vero e si difende il nostro patrimonio".
 
"Per questo il Patto per il Nord invita i cittadini a sostenere questa battaglia: fermiamo insieme questo scempio, firmando la petizione cartacea o online".

