San Martino Spino, Mirandola Verde: “No al fotovoltaico in zona Portovecchio”

I cittadini di San Martino Spino nutrono molteplici preoccupazioni, comprensibili e condivisibili, poiché percepiscono a rischio un luogo che hanno sempre avuto a cuore e che, con le dovute attenzioni e cure, potrebbe trasformarsi in una preziosa risorsa ambientale, storica e culturale. Tale sito avrebbe il potenziale di attrarre visitatori grazie alla sua vicinanza ad altre aree di interesse, come i Barchessoni, che del Centro Quadrupedi/della tenuta facevano originariamente parte, e alla sua accessibilità tramite percorsi ciclabili che si snodano nelle Valli Mirandolesi.