Nonantola, dal 26 settembre al 26 ottobre torna la Festa dell’Unità d’Autunno

NONANTOLA - Inaugurerà venerdì 26 settembre l’edizione 2025 della Festa dell’Unità d’Autunno, che si terrà a Nonantola, in via Marzabotto n°1, e proseguirà fino a domenica 26 ottobre. Sarà aperta tutti i venerdì e sabato sera, e la domenica a pranzo. Promossa dai Circoli del Partito Democratico di Nonantola, Ravarino, Bomporto e Bastiglia (in collaborazione con quelli di Camposanto, Fiorano Modenese, Maranello, Medolla, Pavullo, Piumazzo, San Felice sul Panaro, Spilamberto e Vignola), la Festa si svolgerà quest’anno in un contesto politico ricco di appuntamenti.

Le giornate della Festa rappresenteranno dunque l’occasione per ritrovarsi insieme a discutere di politica e futuro, ma anche per gustare buon cibo, ascoltare musica, ballare e assistere agli spettacoli proposti. Tutti i venerdì sono confermate le tradizionali serate a base di pesce, su prenotazione, chiamando il numero 059.549008. Il sabato sera ristorante aperto e serata musicale.