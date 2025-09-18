“Operatori di pace. E noi siamo solo spettatori?”, a Cavezzo venerdì 19 settembre si parla di Palestina

CAVEZZO - Il gruppo consiliare “Cavezzo è impegno comune”, insieme al Circolo Pd di Cavezzo, ha organizzato il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Operatori di pace. E noi siamo solo spettatori?", in programma alle ore 20.30 di domani, venerdì 19 settembre, a Villa Giardino (via della Libertà, Cavezzo). Saranno presenti i seguenti ospiti:

Stefano Prampolini di "Un ponte verso Betlemme"

Giovanni Iozzoli di "Modena per la Palestina"

Stefano Rebecchi di “BDS”

che illustreranno l’operato delle associazioni che operano in e per la Palestina. La serata intende sensibilizzare i cittadini sulla tragica situazione in cui versa la Palestina da vari punti di vista e con diverse forme di intervento. Nel corso delle varie relazioni, aperte a domande dei presenti, saranno proiettati filmati e slide sulla tragica condizione di questi territori.

In proposito il segretario del Pd di Cavezzo e consigliere comunale del gruppo “Cavezzo è Impegno Comune”, Michele Soffritti, dichiara:

“Il ciclo di appuntamenti che stiamo organizzando ha principalmente la finalità di dare risalto alle associazioni di volontariato che operano in condizioni estreme sui territori martoriati dalle guerre. Durante la prima serata abbiamo incontrato i volontari di Emergency, che ci hanno raccontato la loro esperienza sul campo e delle difficoltà che incontrano nel corso del loro operato. Purtroppo ci stiamo abituando a sentire quotidianamente di guerre e bombardamenti, ma dietro a queste notizie ci sono uomini, donne e bambini la cui vita viene quotidianamente violata. Il mondo del volontariato deve farsi portavoce dei principi che portino alla pace".

LEGGI ANCHE: