Grande successo per la sfilata a Cavezzo, in passerella donne di età e taglie diverse

CAVEZZO - Domenica 14 settembre, la comunità cavezzese ha vissuto un evento all’insegna della partecipazione e della collaborazione grazie alla sfilata e alla cena sarda.

In particolare, la sfilata ha rappresentato il cuore pulsante della manifestazione: un grande successo che ha visto il coinvolgimento e l’entusiasmo dei commercianti locali e non solo, capaci di unirsi e di proporre insieme un evento che ha dato energia e vitalità al centro del paese.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione preziosa per il commercio di Cavezzo, in particolare per il settore dell’abbigliamento, che attraverso la sfilata ha potuto farsi conoscere ulteriormente e mettere in evidenza il valore del lavoro svolto con passione.

In passerella hanno sfilato abiti e accessori di Manu Taglie Forti Donna, Pacchioni dal 1930, Lucidi e Lacci, Intimo Lei e Lui, Vecchi Merletti, Cartolibreria Moderna.

Le acconciature sono state curate dai saloni: Acconciature Il Quadrifoglio, Sesto Senso, Federico Acconciature, Civico 77 Parrucchieri, Mirel Hair Artist.

Manuela Zavatti, titolare di Manu Taglie Forti di San Prospero, ha scelto di fare sfilare le sue clienti, dimostrando come l’eleganza non abbia né età, né taglia.

"Ringrazio l’amministrazione per questo evento che ha richiamato tante persone – spiega Zavatti -. Un’organizzazione perfetta. Per me questa sfilata è stata una grande soddisfazione. In passerella ho portato le mie clienti, con un range di età tra i 24 e 74 anni, per valorizzare le donne. Sono state modelle per una sera. Sono state molto brave, hanno sfilato con leggerezza, professionalità e allegria.

Ancora grazie a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare l’evento e alle mie clienti”.

Il successo della manifestazione ha già fatto nascere la richiesta di ripetere l’esperienza, a conferma di come la collaborazione e lo spirito di squadra possano trasformarsi in una ricchezza per tutto il paese.

