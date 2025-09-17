“Patto per il Nord”: “Volontariato mirandolese, una ricchezza da sostenere insieme”

MIRANDOLA - Attraverso una nota stampa, "Patto per il Nord" interviene sul tema volontariato:

"Il volontariato mirandolese è una delle più grandi ricchezze della nostra comunità. Dalle realtà sociosanitarie come AVIS, AUSER, AMO, Croce Blu e AVO, fino alle associazioni sportive, culturali, ambientali e di promozione del territorio, Mirandola si conferma un territorio forte e vitale nelle sue tante espressioni. L’annuale Festa del Volontariato ha messo in luce ancora una volta la capacità delle associazioni di proporre idee concrete: dall’“Ambulatorio Amico” di Auser e Avis, al servizio di trasfusione a domicilio promosso da Amo, fino all’impegno quotidiano della Croce Blu, che proprio a San Martino Spino ha festeggiato vent’anni di presenza sul territorio con l’arrivo di un nuovo mezzo attrezzato. Sono esempi che dimostrano quanto queste realtà siano insostituibili per la qualità della vita di tutti noi.

Noi di "Patto per il Nord" condividiamo pienamente l’appello a sostenere il volontariato, non solo con parole di apprezzamento ma con atti concreti. Siamo convinti che il Comune debba esserci, senza esitazioni, con la volontà di intrecciare e supportare con decisioni di bilancio questa forza viva che tiene unite le nostre comunità. Accogliamo con favore anche la richiesta di spazi adeguati per le associazioni, perché è proprio attraverso luoghi di incontro, sedi funzionali e aree di aggregazione che il volontariato può continuare a crescere e a rispondere ai bisogni della popolazione. Il volontariato mirandolese non è un “di più”: è una parte fondamentale dell’identità di Mirandola. Come Patto per il Nord saremo al fianco delle associazioni, con la determinazione di trasformare questa ricchezza in una priorità politica e amministrativa, perché il futuro della nostra comunità passa anche da qui".