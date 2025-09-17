“Pedalando si impara!”, a Nonantola un pomeriggio gratuito di educazione stradale per bambini e famiglie

NONANTOLA - Domenica 21 settembre, dalle 15.30 alle 17.30, il campo di educazione stradale di via Kennedy 19, a Nonantola, ospiterà “Pedalando si impara!”, un appuntamento gratuito e aperto a tutti con giochi, percorsi in bicicletta e laboratori creativi dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie. Durante il pomeriggio i piccoli partecipanti potranno:

mettersi alla prova nei percorsi stradali in bicicletta, imparando divertendosi le regole della strada;

partecipare al laboratorio creativo “Suona la tua bici”, a cura del CEAS Associato Nonantola, per personalizzare la propria due ruote in modo originale ed ecologico;

utilizzare una bicicletta messa a disposizione dall’organizzazione, se non ne possiedono una propria.

L’iniziativa, organizzata dal CEAS Associato Nonantola – Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Nonantola, intende promuovere educazione stradale, mobilità sostenibile e cittadinanza attiva. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di Niente di Nuovo e alla collaborazione di Anni in fuga Piedibu, AVPA Croce Blu Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro – ODV e Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara. La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato sabato 27 settembre.

