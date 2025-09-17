“Pedalando si impara!”, a Nonantola un pomeriggio gratuito di educazione stradale per bambini e famiglie
NONANTOLA - Domenica 21 settembre, dalle 15.30 alle 17.30, il campo di educazione stradale di via Kennedy 19, a Nonantola, ospiterà “Pedalando si impara!”, un appuntamento gratuito e aperto a tutti con giochi, percorsi in bicicletta e laboratori creativi dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie. Durante il pomeriggio i piccoli partecipanti potranno:
- mettersi alla prova nei percorsi stradali in bicicletta, imparando divertendosi le regole della strada;
- partecipare al laboratorio creativo “Suona la tua bici”, a cura del CEAS Associato Nonantola, per personalizzare la propria due ruote in modo originale ed ecologico;
- utilizzare una bicicletta messa a disposizione dall’organizzazione, se non ne possiedono una propria.
L’iniziativa, organizzata dal CEAS Associato Nonantola – Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Nonantola, intende promuovere educazione stradale, mobilità sostenibile e cittadinanza attiva. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di Niente di Nuovo e alla collaborazione di Anni in fuga Piedibu, AVPA Croce Blu Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro – ODV e Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara. La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato sabato 27 settembre.
- "Pedalando si impara!", a Nonantola un pomeriggio gratuito di educazione stradale per bambini e famiglie
- Incendio nell'area ex zuccherificio a Massa Finalese
- Mirandola, la selezione "Emilia-Romagna" vince il 1° campionato italiano dei Vigili del Fuoco di pallavolo
- Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
- Mobilitazione nazionale per Gaza, venerdì 19 settembre 4 ore di sciopero in tutti i settori
- Alla vista della Polizia prova a fuggire e a disfarsi della droga, arrestato 18enne
- Settimana Alzheimer, si parte: a Modena taglio del nastro per una doppia mostra fotografica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"