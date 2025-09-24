Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno

MODENA - 66 posti letto in meno complessivi. E' quanto scrive la "Gazzetta di Modena" in merito a quanto deciso per Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara: secondo quanto riportato, infatti, in una circolare del direttore sanitario dell'Aou di Modena, Silvio Di Tella, la rimodulazione dei posti letto che inizialmente doveva riguardare solamente la stagione estiva, verrà estesa anche da settembre in avanti. Così, per quanto riguarda l'ospedale di Baggiovara, la struttura semplice di post acuzie e riabilitazione avrà 30 posti letto contro i 42 originari, Medicina metabolica ne avrà 34 al posto di 42, Riabilitazione ortogeriatrica 14 invece di 22, Medicina riabilitativa e Cardiologia riabilitativa 24 sui precedenti 38, mentre la Terapia intensiva passa da 24 a 22 posti letto. Per quanto riguarda, invece, il Policlinico di Modena, la Gastroenterologia avrà 8 posti letto anzichè 14, Malattie epatiche e Dermatologia 2 anzichè 4, Medicina post acuzie 10 al posto di 20, e Terapia intensiva post-operatoria 12 al posto di 14.

