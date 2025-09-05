Premiati per meriti sportivi i giovani calciatori bondenesi Niccolò Cassetti e Alex Roda
BONDENO - L’ultimo trofeo della storia della Spal l’ha vinto un bondenese: ebbene sì, perché poco prima delle vicissitudini che hanno portato la squadra ferrarese a diventare l’attuale Ars et Labor, la formazione biancazzurra under 16 ha conquistato lo scudetto italiano di categoria nella stagione 2024/2025. Fra gli undici titolari, con il ruolo di vicecapitano, il centrocampista matildeo Niccolò Cassetti, classe 2009, premiato giovedì sera dal Consiglio comunale per gli evidenti meriti sportivi. Assieme al neo campione italiano, l’assise ha conferito una benemerenza sportiva anche all’altro pupillo del vivaio calcistico matildeo: Alex Roda, talentuoso diciassettenne da quest’anno nelle file del Torino Calcio giovanile e soprattutto stagista presso la nazionale italiana di categoria.
«Queste giovani promesse del pallone stanno portando alla ribalta nazionale il nome di Bondeno – è stato il commento del sindaco Simone Saletti –: tanti complimenti a loro da parte della comunità locale, e l’augurio più sincero per un futuro radioso».
A leggere le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione ad assegnare le benemerenze sportive, l’assessora allo Sport Ornella Bonati: «Cassetti ha dato i primi calci sul campo “Pollastri” di Bondeno, dove è rimasto per ben tre anni. Poi è approdato all’accademia della Spal, ed è rimasto biancazzurro sino all’ultimo campionato, nel quale ha giocato un ruolo centrale per condurre la squadra alla vittoria del titolo nazionale. Anche Roda è passato dal vivaio della Spal – ha proseguito l’assessora –, ma l’onore più grande per lui è stato senz’altro quello di vestire la maglia azzurra nel quartier generale di Coverciano. Prima di essere giocatori formidabili – ha concluso Bonati –, Niccolò e Alex sono ragazzi con la testa sulle spalle, diligenti e altruisti. E queste sono caratteristiche essenziali che vanno molto al di là dei pur importanti meriti sportivi».
Ai due giovani calciatori (Roda è stato rappresentato dai fratelli in quanto impossibilitato ad essere presente per indifferibili motivi personali) l’assise ha conferito altrettante targhe al merito. La presidente del consiglio Comunale, Anna Marchetti, ha consegnato le benemerenze a nome della cittadinanza.
Quella di Cassetti recita: “Per aver contribuito in maniera sostanziale alla conquista dello scudetto italiano da parte della formazione Under16 della Spal, affermandosi sempre più come uno dei migliori prospetti sportivi di Bondeno”. Quella di Roda: “Per aver portato alla ribalta nazionale il nome di Bondeno grazie al cristallino talento sportivo che gli ha anche permesso di indossare la maglia azzurra in qualità di portacolori dell’Italia giovanile”.
