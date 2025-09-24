Prevenzione delle patologie del cuore, tre appuntamenti a Camposanto

CAMPOSANTO - Una tripla iniziativa è in programma nei prossimi giorni a Camposanto in merito alla prevenzione delle patologie del cuore.

Il primo appuntamento è in programma domani, giovedì 25 settembre, dalle ore 20.30 presso la Sala Ariston e riguarderà "Sensibilizzazione sul diabete, sulla nutrizione e sulla donazione di sangue".

Il secondo appuntamento si svolgerà, invece, sabato 27 settembre, presso la sede Avis di Camposanto, dalle 14.30 alle 18, e si tratterà di uno screening di prevenzione cardiovascolare (esame su prenotazione entro giovedì 25 settembre, informazioni nella locandina sottostante).

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà, infine, domenica 28 settembre, presso piazza Gramsci, a Camposanto, dalle 9.30 alle 12: si tratterà di una dimostrazione di rianimazione cardio-polmonare e manovre di disostruzione delle vie aeree in persone adulte e in età pediatrica. Verrà poi effettuata una sensibilizzazione sulle chiamate al 112/118 e sull'utilizzo del defibrillatore, oltre che sulla donazione di sangue.

LEGGI ANCHE: