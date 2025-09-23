Uomo aggredito sul treno da San Felice a Bologna da una baby gang salita a Camposanto

SAN FELICE SUL PANARO, CAMPOSANTO - Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, un uomo è stato aggredito da un gruppo di ragazzi a bordo di un treno regionale partito dalla stazione di San Felice sul Panaro alle 16.39 e diretto a Bologna Centrale, dove sarebbe dovuto arrivare alle 17.26. In base alle prime ricostruzioni di quanto avvenuto, quattro ragazzi sarebbero saliti sul treno alla stazione di Camposanto e subito avrebbero iniziato a disturbare gli altri passeggeri con il proprio comportamento, facendo rumore e dando fastidio alle persone già a bordo.

Uno dei passeggeri sarebbe allora intervenuto per richiamarli e a quel punto sarebbe scattata l'aggressione da parte della baby gang: i quattro ragazzi avrebbero iniziato a picchiare l'uomo, causandogli ferite alla testa. Il treno si è quindi fermato alla successiva stazione di Crevalcore ed è tuttora fermo in attesa di ripartire.

