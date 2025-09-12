Prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate sequestrati in un negozio di casalinghi di Modena
MODENA - A Modena, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un negozio di casalinghi, riscontrando irregolarità nella vendita di prodotti cosmetici.
Nel corso del controllo sono state infatti sottoposte a sequestro penale 18 confezioni di cosmetici vari (creme per il corpo e sapone per le mani), dal valore complessivo di circa 100 euro, riportanti in etichetta la presenza della sostanza “Butylphenyl Methylpropional”, vietata dall’Unione Europea perché considerata potenzialmente pericolosa e nociva per la salute pubblica.
Il legale responsabile dell’attività è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di commercio di cosmetici contenenti sostanze nocive per la salute dei consumatori.
