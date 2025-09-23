Prospettive e sfide per il futuro delle biblioteche, a Medolla convegno internazionale

MEDOLLA - Il 16 e 17 ottobre 2025 il teatro comunale di Medolla ospiterà il convegno internazionale: "Bibliotecari e bibliotecarie in Europa: formazione, opportunità, problemi". Organizzato da AIB Emilia-Romagna e Comune di Medolla, in collaborazione con Cerb, sarà un’importante occasione di confronto e dialogo tra professionisti provenienti da tutta Europa: due giornate dedicate a esperienze, prospettive e nuove sfide per il futuro delle biblioteche.

LEGGI ANCHE: