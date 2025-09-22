A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5. Lo ha lanciato Simone Ganzerli ed è possibile sottoscriverlo on line, sulla piattaforma Change.org.

Quell'incrocio è un punto caldo per gli incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi secondo i residenti è allarmante. Per questo valutano che la presenza di una rotatoria o di un semaforo non solo regolerebbe il traffico in modo più efficiente, riducendo la conflittualità tra i veicoli in transito, ma avvertirebbe anche i conducenti del pericolo imminente, consentendo così loro di rallentare e prepararsi a manovre sicure.

L'appello:

Negli ultimi anni, ho visto e vissuto la crescente paura che deriva dal transitare per l'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio, e la Strada Provinciale 5, situate nelle vicinanze di Staggia, MO.

Questo incrocio si è trasformato in un vero e proprio punto caldo per incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi tragici è allarmante e preoccupante.

Ogni anno, sempre più famiglie, staggesi e non, devono sopportare la paura di ciò che avrebbe potuto essere evitato con uno sforzo coordinato per migliorare la sicurezza stradale in quest'area cruciale.

La presenza di una rotatoria o di un semaforo non solo regolerebbe il traffico in modo più efficiente, riducendo la conflittualità tra i veicoli in transito, ma avvertirebbe anche i conducenti del pericolo imminente, consentendo così loro di rallentare e prepararsi a manovre sicure.



La richiesta della comunità locale è chiara: si necessita di un intervento urgente per proteggere la vita e la sicurezza degli automobilisti che attraversano questo incrocio giornalmente. Implementare una di queste soluzioni infrastrutturali ridurrebbe significativamente gli incidenti e creerebbe un ambiente più sicuro per tutti.



Invitiamo le autorità competenti (comune di San Prospero, comune di Medolla e provincia di Modena) a prendere in considerazione questa proposta e a valutarne l'attuazione quanto prima possibile per prevenire ulteriori incidenti e proteggere la comunità di Staggia e le aree limitrofe.