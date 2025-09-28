Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo – IL PROGRAMMA

“La città metafisica” oltre ad essere città nuova, è anche città d’arte. Il Cinema è metafisica pura e quindi un evento che leghi il Cinema, ed il mondo della fotografia surreale non poteva che svolgersi a Tresigallo, un luogo reale, ma metafisico per definizione".

Così il fotografo Roberto Gatti descrive quanto accadrà il 5 ottobre 2025 (con un appuntamento culturale anche il giorno prima) a Tresigallo, la città ferrarese che ospiterà l'evento «Sogni, Cinema e Illusione», un appuntamento unico che unisce cinema, fotografia e performance artistiche. La manifestazione, diretta proprio dal regista e fotografo Roberto Gatti, coinvolgerà cittadini, figuranti e artisti in un grande set a cielo aperto che trasformerà le vie e le piazze della città in un palcoscenico suggestivo. Come da tradizione, è collegato anche un concorso fotografico ( leggi qui per saperne di più)

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità architettonica e culturale di Tresigallo, città riconosciuta per il suo stile razionalista degli anni ’30, spesso paragonata ai paesaggi onirici dei dipinti di Giorgio De Chirico. Attraverso scenografie, costumi e allestimenti, il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra surrealismo, arte visiva e cinema, vivendo un’esperienza che fonde realtà e illusione.

Programma

Sabato 4 Ottobre – Festival della Cultura

Ore 10.00

Ritrovo presso Casa della Cultura Tresigallo

Trasferimento con il Trenino della Cultura (80 posti)

Prenotazione obbligatoria a Pro Loco Tresigallo: Marco Pivari 338 2701661

Ore 11.00

Visita a Gherardi “Il Villaggio del Cinema”

Ore 12.00

Gherardi “Il Villaggio del Cinema” – Tavola rotonda:

Il cinema, la grafica cinematografica, ieri linguaggi di alfabetizzazione delle masse, oggi strumenti di rinascita di un territorio.

Intervengono:

Giuseppe Muroni, storico, scrittore

Jonny Costantino, docente di regia e vice-direttore artistico Blow Up Academy Ferrara

Luca Siano, ricercatore e storico del cartellonismo cinematografico italiano

Ore 13.00

Degustazione di cucina locale e tradizionale alla particolare Trattoria “Ciak Si Mangia” – prenotazione obbligatoria a numero chiuso (max 80 posti) a Pro Loco Tresigallo Marco Pivari 338 2701661

Ore 15.00

Rientro a Tresigallo e visita guidata alla città metafisica.

Ore 21.00

Concerto per 2 pianoforti “Brodway e la Grande Swing Music”

Stephanie Tricks e Paolo Alderighi – Teatro ’900 Tresigallo

Il duo pianistico Paolo Alderighi & Stephanie Trick, pionieri nell’uso del pianoforte a quattro mani nel jazz, rivisiterà il ricco panorama della musica popolare americana degli anni ’30 alternando originali arrangiamenti a due pianoforti e un pianoforte a quattro mani a momenti solistici.

Domenica 5 Ottobre – Sogni Cinema e Illusione

Ore 15.00 – Piazza Repubblica

Sogni Cinema e Illusione

Inizio dello Show con Spettacolo di Apertura, uscita figuranti e corteo per le vie del paese con soste presso i vari set fotografici.

Ore 19.00 – Piazza Repubblica

Rientro attori e figuranti con Spettacolo Finale.

Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici, street food e ristoranti.

«Sogni, Cinema e Illusione» non è solo un evento, ma un’occasione per rendere il pubblico protagonista dell’arte cinematografica e fotografica, attraverso un’esperienza partecipata e immersiva. Un giorno in cui Tresigallo si conferma non solo città metafisica, ma anche città dell’arte e della cultura.