“Rainbow Bike 2025”, torna il Pride in bicicletta che attraversa i comuni dell’Unione del Sorbara

È possibile partecipare all'intero percorso o a singole tappe, con rientro libero. L’ultimo tratto della manifestazione sarà a corteo, percorribile a piedi o a sedia a ruote, partendo dalle 13.15 circa dal parcheggio del cimitero di Sorbara (via Verdeta 6/a). All’arrivo sarà possibile pranzare alla Festa del Lambrusco di Sorbara. Per l'occasione, la Casa Protetta di Ravarino ha prodotto gadget che saranno disponibili a offerta libera. n caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni. Si tratta di un'iniziativa gratuita, organizzata da Arcigay Modena e Agedo Bologna, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Sorbara, il sostegno delle associazioni del tavolo di co-programmazione e la collaborazione di FIAB, AICS e Rimini Summer Pride.