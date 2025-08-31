Argini del fiume come foreste, la denuncia a Bomporto Lista Civica "Idee in MoVimento per Bomporto e Frazioni" in seguito all'ultima allerta meteo diramata sul nostro territorio. "Negli ultimi anni - esordiscono - tali eventi stanno statisticamente aumentando. E in che stato si trovano i nostri argini?"

Scrivono i movimentisti bomportesi:

Pessimi: come potete infatti vedere dalle foto allegate (in quel caso scattate sul tratto del Panaro che da navicello porta a Bomporto), sembrano delle foreste, quasi del tutto inaccessibili, e in uno stato del tutto incompatibile per esercitare un corretto ed efficace monitoraggio in caso di piene importanti (livello 2 o 3), da parte della protezione civile. Per non parlare della paratoria nuova che alle casse di espansione di san cesario, è ancora in fase di montaggio (dopo 2 mesi che era pronta).

Tutto questo accade per la solita pessima gestione dei corsi d'acqua (e relativi manufatti) che risulta inadeguata per quanto riguarda anche la programmazione e controllo degli sfalci ( a volte non eseguiti proprio) che AIPO attua per garantire la sicurezza e la fruibilità degli stessi argini in caso di presidio.

Era infatti abbastanza facile capire che con le piogge straordinarie di inizio estate, il problema della ricrescita incontrollata della vegetazione si sarebbe posto....ma niente, nè Regione (che dovrebbe mettere i fondi per coprire un eventuale ciclo di sfalci straordinari) e nè la stessa AIPO (con fondi propri) hanno previsto questa azione necessaria, alla faccia della tanto decantata e annunciata su piu fronti, sicurezza idraulica.