San Prospero, denuncia il marito per maltrattamenti, poi ritira la querela: ora lui rischia quasi 2 anni di carcere
SAN PROSPERO - Una coppia di origine magrebina, residente a San Prospero, è finita al centro di una vicenda giudiziaria. Nel 2023, in seguito ad una serie di pesanti litigi con il marito, la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia: aveva, infatti, affermato di essere stata più volte offesa e anche picchiata dal marito, che, in una di queste circostanze, avrebbe anche avuto in mano un coltello. Come riporta la "Gazzetta di Modena", però, alcuni mesi dopo la querela sporta dalla moglie, la situazione con il marito si sarebbe ricomposta: i due si sarebbero riappacificati e avrebbero ripreso a vivere insieme in armonia.
A quel punto la donna ha ritirato la querela per maltrattamenti nei confronti del marito, ma quest'ultima, rientrando nei casi da Codice Rosso, è andata avanti d'ufficio, come previsto in queste circostanze per evitare che una vittima di violenze, magari minacciata dall'autore delle stesse, possa con il ritiro della denuncia impedire il proseguimento dell'azione giudiziaria. L'uomo, incensurato e che nel frattempo ha iniziato un corso antiviolenza, dunque, rischia ora una condanna a un anno e otto mesi di carcere: per ottobre è attesa la decisione del giudice.
