Sanità, Liste Civiche-PD Bassa Modenese: “Superamento medici a gettone e automedica h24 primi passi per consolidare l’Emergenza-Urgenza”

BASSA - Il gruppo Liste Civiche-PD Bassa Modenese è intervenuto a seguito degli obiettivi ottenuti dal distretto sanitario dell’Area Nord approvati in occasione dell’ultima Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, tra cui il superamento dei medici a gettone nel Pronto Soccorso e il ripristino dell’automedica h24

“Come gruppo consiliare salutiamo positivamente gli obiettivi ottenuti dal nostro territorio a seguito dell'ultima conferenza territoriale socio-sanitaria riguardanti il tema dell'emergenza urgenza del nostro distretto" commentano dal gruppo.

"Attraverso l'inedito utilizzo dell'intelligenza artificiale collegata al sistema delle isocrone - proseguono i consiglieri del centrosinistra - sarà garantita una maggiore efficienza e rapidità di intervento da parte dell'automedica, la quale tornerà ad essere garantita h24 seppur collocata in una posizione baricentrica, grazie alla sinergia messa in campo col distretto carpigiano".

"Esprimiamo inoltre la nostra soddisfazione per il definitivo superamento dell'utilizzo delle cooperative di medici gettonisti presso comparto dell'emergenza urgenza - affermano dal gruppo - attraverso la garanzia di una copertura stabile di personale medico-infermieristico che, anche grazie al concorso di imminente svolgimento a fine settembre, consentirà di mantenere a pieno regime l'attività del nostro Pronto Soccorso".

"Siamo consapevoli che è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema della sanità, presidiando costantemente le criticità legate alla carenza di personale che interessa il comparto dell'emergenza-urgenza - sottolineano dal centrosinistra - ma va riscontrato come a seguito dell'importante lavoro e sforzo messo in campo dai nostri sindaci, non vi sia alcun pericolo di chiusura e di ridimensionamento del nostro pronto soccorso che purtroppo abbiamo sentito in questi mesi dal centrodestra".

"Centrodestra che, anziché perdersi in pretestuose polemiche - concludono - farebbe meglio a sollecitare un governo che continua a non garantire risorse economiche sufficienti per finanziare e sostenere adeguatamente la sanità pubblica”.

