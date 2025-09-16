Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta

L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva con grande professionalità e dedizione la propria attività nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti ospedalieri e ai Pronto Soccorso. Il dottor Rametta, 52 anni, era un professionista molto preparato, apprezzato per le sue competenze e la disponibilità, stimato sia dai colleghi che dai pazienti che hanno potuto beneficiare della sua attenzione e della sua umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità professionale dell’Azienda USL di Modena.