Sciopero dipendenti comune di Medolla, Fp Cgil: “Massima adesione da parte del personale”

MEDOLLA - Nota stampa da parte del sindacato Fp Cgil Modena:

"Massima adesione dei dipendenti del Come di Medolla allo sciopero proclamato dal sindacato Fp Cgil per giovedì 18 settembre per l’intero turno a fronte dello stallo sul pagamento del salario accessorio da parte dell’Amministrazione comunale. In occasione dello giornata di lotta, lavoratori e lavoratrici comunali hanno dato vita a diversi presidi e volantinaggi davanti alle scuole elementari e medie e presso il mercato settimanale in Piazza Missere nella mattinata di giovedì 18 settembre per dare visibilità alla loro protesta, concludendo la mobilitazione davanti alla sede del Comune di Medolla. Lo sciopero insieme al blocco degli straordinari che proseguirà fino alla fine di settembre sono stati decisi all’unanimità dei lavoratori, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura lo scorso luglio in merito al mancato pagamento da parte dell’Amministrazione comunale del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024, frutto di precisi accordi sindacali sottoscritti.

Negli ultimi giorni precedenti lo sciopero ci sono state interlocuzioni con il Comune, ed auspichiamo che diventino in breve tempo impegni formali e concreti per il pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori. Questa è la dimostrazione che le ragioni della mobilitazione sono fondate e che la determinazione e la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori pagano. Ora ci aspettiamo una rapida risoluzione della vertenza per dare una giusta e dovuta risposta ai dipendenti che garantiscono ogni giorno i servizi e che aspettano da anni il loro salario accessorio”.